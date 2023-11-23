الدفاع المدني: انهيار مبنى سكني في صيدا القديمة وانتشال جثة مواطن من تحت الانقاض

أعلنت مديرية الدفاع المدني، عن انهيار مبنى سكني في صيدا القديمة وانتشال جثة مواطن من تحت الانقاض.
ولفتت إلى أنّ "في تمام الساعة 1:15 من تاريخ اليوم الواقع في 23-11-2023، تلقّت غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني بلاغًا يفيد عن انهيار سقف مبنى سكني في منطقة صيدا القديمة (محلة المقاصد) مقابل حديقة الإمارات".
وقد توجه عناصر الدفاع المدني فورًا إلى الموقع وباشروا بتنفيذ مسح ميداني شامل وقد تم التحقق من وجود مفقود واحد تحت الانقاض. كما تبين ان ثمة أربعة أسقف انهارت تدريجيا فوق بعضها البعض.
وبعد جهود مضنية بذلها عناصر الدفاع المدني استمرت لساعتين ونصف من الوقت، حيث عملوا بدقة متناهية بواسطة المعدات اليدوية للبحث بين الحطام، تمكنوا من العثور على جثة المواطن المفقود، وبعد انتشال الجثة تم نقلها بواسطة أجهزة اخرى إلى المستشفى.
كما حضرت الاجهزة الامنية المختصة لإتمام الاجراءات اللازمة.
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