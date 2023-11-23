انت الان تتابع خبر فرحة لم تكتمل.. ميمي يتعرض لإصابة جديدة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت مصادر رياضية انه "كان من المفترض أن يلعب "ميمي" مع فريق الشرطة في مباراته ضد القوة الجوية في ملعب "الكوت الأولمبي"، إلا أنه تعرض إلى إصابة أثناء عملية الأحماء، الأمر الذي أجبر التونسي شهاب الليلي، مدرب فريق الشرطة على زج المحترف السوري محمود المواس بدلاً عنه".هذا ولم يصدر عن نادي الشرطة او الاتحادي العراقي لكرة القدم أي توضيح عن مدى الإصابة وفترة الغياب عن النادي او المنتخب الوطني.

وكان "ميمي" يعيش فرحة كبيرة بعد أن تمكن من تسجيل هدف "أسود الرافدين" القاتل في مرمى منتخب فيتنام ضمن الجولة الثانية من منافسات التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات مونديال 2026 وكأس آسيا 2027 التي جرت في هانوي يوم الثلاثاء الماضي.

