انت الان تتابع خبر قطر: الهدنة في غزة ستبدأ غدا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية في تصريحات صحفية: "انتهت الاتصالات مع جميع الأطراف والوسطاء وتم تسليم قوائم بأسماء من سيفرج عنهم". واضاف: "سيتم تسليم الدفعة الأولى من الرهائن المدنيين حوالي الساعة 4 من عصر غد الجمعة".



واشار المتحدث باسم الخارجية القطرية الى ان "الدفعة الأولى من الرهائن الذين سيفرج عنهم تضم 13 من النساء والأطفال". واشار المتحدث باسم الخارجية القطرية الى ان "الدفعة الأولى من الرهائن الذين سيفرج عنهم تضم 13 من النساء والأطفال". واوضح: "سيتم الإفراج عن 50 من الرهائن مقسمين على 4 أيام". وبين المتحدث باسم الخارجية القطرية: "في أيام الهدنة الأربعة سيتم جمع المعلومات عن بقية الرهائن". وختم: "نأمل أن تقود هذه الهدنة الإنسانية لبدء عمل أكبر لتحقيق هدنة دائمة وسلام دائم، ونتوقع من الطرفين الالتزام ببنود الاتفاق وننظر بإيجابية عالية إلى ذلك".

وكان من المقرر ان تبدأ الهدنة اليوم الخميس، الا انه تم الإعلان عن تأجيلها لعدم الاتفاق على جميع بنودها وتفاصيل تنفيذها.

