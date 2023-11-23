شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة جرائم العنف في ألمانيا خلال النصف الأول من 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، اليوم الخميس، زيادة نسبة جرائم العنف في ألمانيا خلال النصف الأول من عام 2023، وفقا لأعداد أولية.

وأوضحت الوزيرة استنادا إلى إحصائية الجريمة الخاصة بالشرطة، أن مثل هذا العدد من الجرائم زاد بنسبة 17% تقريبا مقارنة بما كانت عليه في الفترة الزمنية ذاتها من العام الماضي.

وأضافت أن عدد الجرائم بشكل عام ارتفع خلال النصف الأول من العام بنسبة 11% تقريبا. وأشارت الوزيرة إلى أن المجتمع صار أكثر عنفا، لافتة إلى أن الزيادة واضحة، ولكنها ذكرت أن الأسباب وراء ذلك متنوعة.