اليمن يؤكد دعمه الكامل للموقف المصري من القضية الفلسطينية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، دعم بلاده للموقف المصري المشرف من القضية الفلسطينية، ورفض أي محاولات لتصفيتها وتهجير شعبها المناضل من أجل إقامة دولته الوطنية كاملة السيادة.

وأشاد العليمي لدى استقباله السفير المصري لدى اليمن أحمد فاروق حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، بالجهود المصرية التي قادت إلى هدنة إنسانية مؤقتة لتبادل المحتجزين، معربا عن أمله في أن تفضي هذه المساعي المشتركة مع الأشقاء في دولة قطر، إلى حل شامل ومستدام تنهي معاناة الشعب الفلسطيني، وتضمن تحقيق تطلعاته العادلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.

وبحث اللقاء، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها في مختلف المجالات، كما تطرق للمساهمات اليمنية قيادة وحكومة وشعبا من أجل إغاثة الشعب الفلسطيني، وخيارات نقل المساعدات الإنسانية اليمنية بالتنسيق مع السلطات المصرية.

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