الاحتلال الإسرائيلي يُعلن استهداف مواقع تابعة لحزب الله في لبنان

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن شن هجمات على بنى تحتية ومواقع إطلاق صواريخ تابعة لمنظمة حزب الله في الأراضي اللبنانية باستخدام الطائرات الحربية والمروحيات.

وأضاف أن الهجوم يأتي "ردا على عمليات إطلاق باتجاه أراضي إسرائيل في وقت سابق من هذا اليوم".

وشهدت مناطق شمالي إسرائيلي، الخميس، قصفا مكثفا مصدره الأراضي اللبنانية، في استمرار للتوترات بالمنطقة الحدودية بين البلدين.

ووصفت إذاعة الجيش الإسرائيلي القصف بأنه "الأعنف منذ بداية الحرب"، مشيرة إلى "إطلاق ما لا يقل عن 50 صاروخا من لبنان تجاه الجليل الأعلى".

وتشهد المنطقة الحدودية في جنوب لبنان تصعيدا عسكريا متفاقما بين إسرائيل وحزب الله، منذ أن شنت حركة حماس في السابع من أكتوبر هجوما غير مسبوق على إسرائيل.

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