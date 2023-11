انطلاق المؤتمر الدولي الـ 12 لهندسة البرمجيات والمعلومات بجامعة الملك سلمان الدولية

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

نظمت جامعة الملك سلمان الدولية بجنوب سيناء، اليوم الخميس، المؤتمر الدولي الثاني عشر لهندسة البرمجيات والمعلومات بفرع الجامعة بمدينة شرم الشيخ، بالتعاون مع الجامعة البريطانية في مصر، بحضور الدكتور أشرف سعد حسين، رئيس جامعة الملك سلمان، والدكتور عمر كرم، عميد كلية الحاسبات نائبًا عن رئيس الجامعة البريطانية، والدكتور سمير أبو السعود رئيس المؤتمر، والدكتور جمال النشار، عميد القطاع الهندسي، والدكتور نبيل كامل، مدير برنامج علوم الحاسب.

وتضمنت فعاليات المؤتمر العديد من ورش العمل، وتناولت تكنولوجيا المؤتمرات المرئية التي جرى عنونتها بالمؤتمر الدولي السادس لتكنولوجيا الشبكات، وكذلك المؤتمر الدولي للهندسة الالكترونية ومعالجة الإشارات.

وجرى خلال المؤتمر تقديم العديد من الأوراق البحثية، والتي تجاوز عددها أكثر من عشرون ورقة بحثية، وناقش معظمها موضوعات رائجة مثل: Soft Growing Sensors, Big Data Analytics using Complex Networks and Population Analysis, and Mobile Cloud and Software-Defined Networks

وتناول الدكتور هشام علي، مدير المرفق الأساسي لتكنولوجيا المعلومات الحيوية بجامعة نبراسكا بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال فعاليات المؤتمر كيفية استخدام الشبكات المعقدة والتحليل السكاني في تحليل البيانات الضخمة، وكيف يمكنها المساعدة في اكتشاف الخلايا السرطانية في مرحلة مبكرة، واكتشاف الأمراض عن طريق الأجهزة القابلة للارتداء مثل الساعات الذكية وأجهزة مراقبة الحركة.

وقال الدكتور أشرف سعد حسين، رئيس جامعة الملك سلمان، إن المؤتمر الدولي لهندسة البرمجيات والمعلومات، هو مؤتمر دولي يجري إقامته بشكل سنوي في العديد من دول العالم، وتأتي في مقدمتها جمهورية مصر العربية ثم اليابان و الهند و تايلاند ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح أن جامعة الملك سلمان الدولية، تسعى الى تنظيم المؤتمرات البحثية والعلمية كأحد الروافد الجديدة والمتميزة، لتشجيع طلابها وتطوير منتسبيها، واطلاعهم على كل ما هو جديد في مجالات البحث العلمي والنشر الدولي، لتحسين فرص الانخراط والمشاركة والتوأمة مع الجامعات والمؤسسات العالمية الكبرى.