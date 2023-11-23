شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان: مصر تسلمت قائمتى المحتجزين والأسرى من الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن مصر أكدت ما تم الإعلان عنه من بدء سريان الهدنة المتفق عليها في قطاع غزة، في تمام الساعة السابعة صباح غد الجمعة.

وأوضح ضياء رشوان، أن مصر قد تسلمت قائمتي المحتجزين والأسرى من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والمقرر الإفراج عنهم بعد ظهر اليوم الأول للهدنة، غدا، الجمعة.

وأنهى رئيس الهيئة العامة للاستعلامات تصريحاته، بمطالبة مصر لطرفي الهدنة بالالتزام بتنفيذ اتفاق الهدنة وفقا لما هو مخطط له وتم التوافق حوله.