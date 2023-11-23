شكرا لقرائتكم خبر عن أمين "دفاع النواب": مصر أفشلت كل المخططات الهادفة لإسقاط الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال إبراهيم المصرى أمين لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن مصر أفشلت خطة الغرب لتهجير الفلسطينين، فقد تم ممارسة كافة الضغوط لقبول التهجير، لكن مصر وقفت بشكل قوى أمام تلك المخطات، وقال إن إسرائيل بدأت تسدد ديون اثيوبيا للبنك الدولى، وهذا يعطى مؤشرات أننا مستهدفين، فلابد من مبايعة الرئيس ولازم ننزل نشارك فى الانتخابات.