شكرا لقرائتكم خبر عن أمين "دفاع النواب": مصر أفشلت كل المخططات الهادفة لإسقاط الدولة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال إبراهيم المصرى أمين لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن مصر أفشلت خطة الغرب لتهجير الفلسطينين، فقد تم ممارسة كافة الضغوط لقبول التهجير، لكن مصر وقفت بشكل قوى أمام تلك المخطات، وقال إن إسرائيل بدأت تسدد ديون اثيوبيا للبنك الدولى، وهذا يعطى مؤشرات أننا مستهدفين، فلابد من مبايعة الرئيس ولازم ننزل نشارك فى الانتخابات.
وأضاف: نقول للرئيس السيسى كلنا معاك وسوف ننتخبك، فجميعنا شاهد ما حدث لمصر وجميع المخططات التى تم حياكتها لإسقاط مصر، وكانت مصر فى ذلك الوقت مستهدف إسقاطها وتسليمها للجماعات الإرهابية بحجة أنهم يعرفون التعامل معهم، وتم عقد صفقة وهى استقطاع جزء من مصر وهى سيناء وضمها لفلسطين مقابل أن يتركهم الإخوان يفعلون ما يشاءون، وبالفعل كانت هناك محاولات حثيثة لخطف هوية مصر، وسرد وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب ماحدث فى الثورة وتولى الجماعات الإرهابية حكم مصر.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز