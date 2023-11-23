شكرا لقرائتكم خبر عن دعوا قافلة ضمير العالم تمر.. وقفة على سلالم "الصحفيين" تنديدا بجرائم إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت سلالم نقابة الصحفيين، منذ قليل، وقفة تضامنية تنديدًا بالانتهاكات الاسرائيلية والعدوان الغاشم الذى تجاوز أكثر من 40 يوما، على قطاع غزة.

وقد ردد المواطنون هتافات معادية للكيان المحتل، منها "رغم أنف الصهيونية فلسطين عربية "، و"أمريكا أصل الإرهاب ..القذيفة أمريكية والإبادة صهيونية".

ورفع المواطنون لافتات تدين جرائم الحرب التى تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، مدون عليها " دعوا قافلة ضمير العالم تمر"، ولافتة أخرى " لاتعيقوا ضمير العالم "، "المقاومة مش إرهاب أمريكا أصل الإرهاب".