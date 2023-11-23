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دعوا قافلة ضمير العالم تمر.. وقفة على سلالم "الصحفيين" تنديدا بجرائم إسرائيل

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القاهرة - سامية سيد - شهدت سلالم نقابة الصحفيين، منذ قليل، وقفة تضامنية تنديدًا بالانتهاكات الاسرائيلية والعدوان الغاشم الذى تجاوز أكثر من 40 يوما، على قطاع غزة.

 

وقد ردد المواطنون هتافات معادية للكيان المحتل، منها "رغم أنف الصهيونية فلسطين عربية "، و"أمريكا أصل الإرهاب ..القذيفة أمريكية والإبادة صهيونية".

 

ورفع المواطنون لافتات تدين جرائم الحرب التى تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، مدون عليها " دعوا قافلة ضمير العالم تمر"، ولافتة أخرى " لاتعيقوا ضمير العالم "، "المقاومة مش إرهاب أمريكا أصل الإرهاب".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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