"القسام" أوضحت بنود اتفاق الهدنة بغزة وتبادل الأسرى: هدنة لمدة 4 أيام يرافقها وقف الأعمال العسكرية

أوضحت كتائب "القسام"، حول الاتفاق على التهدئة الإنسانية وتبادل الأسرى من النساء والأطفال دون سن الــ19 عامًا، أنّ "التهدئة تدخل حيّز التنفيذ يوم الجمعة في تمام الساعة 7 صباحًا، وتسري التهدئة لمدة 4 أيام تبدأ من صباح يوم الجمعة، يرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية من كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية وكذلك العدو الصهيوني طوال فترة التهدئة".

ولفتت، في بيان، إلى أنّه خلال فترة التهدئة سوف يتوقف "الطيران المعادي عن التحليق بشكل كامل في جنوب قطاع غزة"، و"يتوقف الطيران المعادي عن التحليق لمدة 6 ساعات يوميًا من الساعة الـ 10 صباحًا وحتى الــ 4 مساء في مدينة غزة والشمال".

وأشارت إلى أنّه "يتم الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال مقابل كل أسير صهيوني واحد"، و"يتم خلال الــ 4 أيام الإفراج عن 50 أسيراً صهيونياً من النساء والأطفال دون الــ19 عامًا".

وكشفت أنّه "يتم يومياً إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية لكافة مناطق قطاع غزة"، و"يتم يومياً إدخال 4 شاحنات وقود وكذلك غاز الطهي لكافة مناطق قطاع غزة".