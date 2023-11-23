أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 15:30 من بعد ظهر يوم الخميس نقاط تجمع وانتشار جنود الإحتلال الإسرائيلي في محيط موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مباشرة".
كما أكّد أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 15:35 من بعد ظهر يوم الخميس نقاط تجمع وانتشار جنود الإحتلال الإسرائيلي في محيط ثكنة زرعيت بصاروخ بركان وحققوا فيها إصابات مباشرة".
وفي بيان آخر، أعلن أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 15:35 من بعد ظهر يوم الخميس نقاط تجمع وانتشار جنود الإحتلال الإسرائيلي في محيط موقعي حدب البستان وبركة ريشا بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مباشرة".
كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": استهدفنا نقاط تجمع جنود إسرائيليين بمحيط 3 مواقع بالأسلحة المناسبة وبثكنة زرعيت بصاروخ بركان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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