"حزب الله": استهدفنا نقاط تجمع ‏جنود إسرائيليين بمحيط 3 مواقع بالأسلحة المناسبة وبثكنة زرعيت بصاروخ بركان

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، إستهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 15:30 من بعد ظهر يوم الخميس نقاط تجمع وانتشار ‏جنود الإحتلال الإسرائيلي في محيط موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مباشرة".‏

كما أكّد أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، إستهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 15:35 من بعد ظهر يوم الخميس نقاط تجمع وانتشار ‏جنود الإحتلال الإسرائيلي ‏في محيط ثكنة زرعيت بصاروخ بركان وحققوا فيها إصابات مباشرة".

وفي بيان آخر، أعلن أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، إستهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 15:35 من بعد ظهر يوم الخميس نقاط تجمع وانتشار ‏جنود الإحتلال الإسرائيلي ‏في محيط موقعي حدب البستان وبركة ريشا بالأسلحة المناسبة وحققوا ‏فيها إصابات مباشرة".‏