استهداف ثكنة "يفتاح" وقصف إسرائيلي على أطراف الناقورة وعلما الشعب وبليدا وميس الجبل

أفادت قناة "المنار" عن إستهداف ثكنة "يفتاح" الإسرائيلية مقابل بلدة بليدا. ولفتت إلى قصف مدفعي إسرائيلي على أطراف الناقورة وعلما الشعب وبليدا وميس الجبل.

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