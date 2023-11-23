أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، إستهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 16:35 من بعد ظهر يوم الخميس نقاط تجمع وانتشار ‏جنود الإحتلال الإسرائيلي ‏في محيط موقع تلّة الخزّان قرب ثكنة يفتاح (قرية قدس اللبنانية المحتلّة) ‏بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مباشرة.‏

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": استهدفنا تجمع وانتشار الجيش الإسرائيلي ‏في محيط موقع تلّة الخزّان وحققنا إصابات مباشرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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