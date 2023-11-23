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أنباء عن ظهور مسلح وإطلاق نار في شوارع طرابلس وتمزيق صور لميقاتي في ساحة النور

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أفاد أنباء عن ظهور مسلح وإطلاق نار في شوارع طرابلس وتمزيق صور لرئيس حكومة تصريف الأعمال جيب ميقاتي في ساحة النور بعد أن كُتب عليها انها مقدمة من ابناء طرابلس.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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