أنباء عن ظهور مسلح وإطلاق نار في شوارع طرابلس وتمزيق صور لميقاتي في ساحة النور

أفاد أنباء عن ظهور مسلح وإطلاق نار في شوارع طرابلس وتمزيق صور لرئيس حكومة تصريف الأعمال جيب ميقاتي في ساحة النور بعد أن كُتب عليها انها مقدمة من ابناء طرابلس.

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