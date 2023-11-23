"بلومبرغ" عن تقديرات وزارة المالية الإسرائيلية: الحرب في غزة تُكلّف 270 مليون دولار يوميًا

أفادت وكالة "بلومبرغ" نقلًا عن تقديرات وزارة المالية الإسرائيلية، بأنّ "الحرب على غزة تُكلّف 270 مليون دولار يوميًا"، في حيت تستمر هذه الحرب على القطاع منذ 7 تشرين الأول.

ونقلت الوكالة عن شركة استشارات مالية إسرائيلية، قولها إنّه "من المرجح أن تتحمل إسرائيل ثلثي تكلفة الحرب وتتكفل الولايات المتحدة الأميركية بالباقي".

ولفتت إلى أنّ "التقديرات المالية الإسرائيلية تشير إلى أن الحكومة ستضطر للاقتراض من أجل تمويل الحرب".