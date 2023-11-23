"حزب الله": استهدفنا موقع المالكية أثناء تحرّك ‏جنود الإحتلال الإسرائيلي بداخله وحققنا إصابات مباشرة

أعلن "حزب الله"، أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، إستهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 16:45 غروب يوم الخميس موقع المالكية أثناء تحرّك ‏جنود الإحتلال الإسرائيلي بداخله بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة".

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