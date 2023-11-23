قيومجيان زار سفيرَي روسيا والصين عارضًا موقف "القوات" الداعي إلى تجنيب لبنان الحرب

زار رئيس جهاز العلاقات الخارجيّة في حزب "القوّات اللّبنانيّة" الوزير السّابق ​ريشار قيومجيان​، ضمن جولته على سفراء الدّول الخمس الأعضاء في ​مجلس الأمن​، السّفير الرّوسي في ​لبنان​ ​ألكسندر روداكوف​، في حضور نائب السّفير ماكسيم رومانوف والملحق السّياسي لدى السّفارة سيرغي بوندارتشوك.

كما زار الوفد السّفير الصيني في لبنان ​تشيان مينجيان​، في مقرّ السّفارة في الجناح، في حضور ملحقين سياسيين في السّفارة.

وقد تمّ خلال الزّيارتَين، وفق بيان لـ"القوات"، "عرض موقف الحزب الدّاعي إلى تجنيب لبنان الحرب العبثيّة والدّمار عبر تطبيق، وتقوية ​القرار 1701​، وتعزيز انتشار ​الجيش اللبناني​ على الحدود، وسحب الميليشيات المسلّحة كافّة من المنطقة الحدوديّة".

كذلك، كانت مناسبة تطرّق خلالها المجتمعون إلى مختلف الأوضاع السّياسيّة في لبنان، والتّطوّرات الإقليميّة على وقع الحرب في ​غزة​ والاشتباكات على الحدود الجنوبية للبنان، ودور الدّول الكبرى في التّهدئة ومنع تمدّد الحرب.