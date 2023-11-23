زار رئيس جهاز العلاقات الخارجيّة في حزب "القوّات اللّبنانيّة" الوزير السّابق ريشار قيومجيان، ضمن جولته على سفراء الدّول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن، السّفير الرّوسي في لبنان ألكسندر روداكوف، في حضور نائب السّفير ماكسيم رومانوف والملحق السّياسي لدى السّفارة سيرغي بوندارتشوك.
كما زار الوفد السّفير الصيني في لبنان تشيان مينجيان، في مقرّ السّفارة في الجناح، في حضور ملحقين سياسيين في السّفارة.
وقد تمّ خلال الزّيارتَين، وفق بيان لـ"القوات"، "عرض موقف الحزب الدّاعي إلى تجنيب لبنان الحرب العبثيّة والدّمار عبر تطبيق، وتقوية القرار 1701، وتعزيز انتشار الجيش اللبناني على الحدود، وسحب الميليشيات المسلّحة كافّة من المنطقة الحدوديّة".
كذلك، كانت مناسبة تطرّق خلالها المجتمعون إلى مختلف الأوضاع السّياسيّة في لبنان، والتّطوّرات الإقليميّة على وقع الحرب في غزة والاشتباكات على الحدود الجنوبية للبنان، ودور الدّول الكبرى في التّهدئة ومنع تمدّد الحرب.
كانت هذه تفاصيل خبر قيومجيان زار سفيرَي روسيا والصين عارضًا موقف "القوات" الداعي إلى تجنيب لبنان الحرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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