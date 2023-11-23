نشر مراسل قناة "المنار" علي شعيب صورة تظهر الدمار الذي لحق في منزل استهدفه "حزب الله" في وقت سابق من اليوم في مستعمرة "المنارة"، حيث أعلن "حزب الله" مقتل 4 جنود إسرائيليين كانوا يتحصنون فيه قبل الاستهداف.

كانت هذه تفاصيل خبر صورة تُظهر الدمار في منزل استهدفه "حزب الله" في مستعمرة المنارة والذي تحصن فيه 4 جنود إسرائيليين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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