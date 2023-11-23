مساعدات وتبادل أسرى.. تفاصيل الهدنة في غزة

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن مصدر مصرى مسئول أنه خلال الهدنة سيتم إدخال مئات الشاحنات بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كافة مناطق قطاع غزة.

وأوضح المصدر أن الهدنة الإنسانية في قطاع غزة تشمل وقفا لإطلاق النار ، ومصر تدعو كافة الأطراف الالتزام ببنود الهدنة.

وأعلن المصدر المصرى أنه سيتم الإفراج عن 13 محتجزا بقطاع غزة من السيدات والأطفال الساعة الرابعة عصر الجمعة.

وأعلنت مصر مضاعفة كميات المساعدات الإنسانية والسولار وإدخال الغاز إلى قطاع غزة مع بدء سريان الهدنة .

أعلن المصدر المصرى أن الهدنة الإنسانية تتضمن الإفراج عن 39 طفل وسيدة فلسطينية من السجون الإسرائيلية، موضحا أن الهدنة الإنسانية ستشمل وقفا كاملا لإطلاق النار بشمال وجنوب قطاع غزة