انت الان تتابع خبر العراق يعتذر عن المشاركة في غرب آسيا للناشئات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واعتذار الاتحاد العراقي عن المشاركة في البطولة، وبذلك سيشارك في البطولة: الأردن بفريقين (أ وب) وسوريا ولبنان.

وبحسب النظام فإن كافة المنتخبات ستلعب في مجموعة واحدة فقط، حيث يقام الدور الأول من البطولة بنظام الدوري من مرحلة واحدة.



وفي الدور الثاني يلتقي متصدر الدور الأول مع صاحب المركز الثاني لتحديد بطل البطولة ووصيفه، فيما يتواجه صاحبا المركزين الثالث والرابع لمعرفة بقية المراكز.

ويشهد اليوم الافتتاحي للبطولة، مباراتين بين الأردن (ب) ولبنان، ثم يلتقي الأردن (أ) مع سوريا.

وكان اتحاد غرب آسيا حرص على إضافة بطولة الواعدات إلى أجندة مسابقاته منذ عام 2022، حيث استضاف الاتحاد اللبناني النسخة الأولى، وفاز الأردن باللقب.

ويولي اتحاد غرب آسيا فئة الواعدات أهمية كبيرة، أسوة بباقي الفئات العمرية ولكلا الجنسين، وذلك باعتبار أن هذه الفئة تشكل في المستقبل نواة للمنتخبات النسوية لدى كافة الاتحادات الأهلية في الإقليم.

