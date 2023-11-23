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بقوة 5.2.. زلزال يضرب ولاية تركية

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بغداد - ياسين صفوان - ووفقا لما نشرته صحيفة جمهوريات وترجمته تركيا بالعربي فإنه وبحسب البيان الصادر عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن "زلزالا بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر يضرب ولاية ملاطية مركزها منطقة بطال غازي مساء اليوم".

وأشارت المصادر الى انه"بلغ عمق الزلزال 6 كم وشعر بالزلزال أهالي جنوب تركيا ومنها عنتاب والازيغ والشمال السوري".
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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