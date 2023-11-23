انت الان تتابع خبر بقوة 5.2.. زلزال يضرب ولاية تركية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووفقا لما نشرته صحيفة جمهوريات وترجمته تركيا بالعربي فإنه وبحسب البيان الصادر عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن "زلزالا بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر يضرب ولاية ملاطية مركزها منطقة بطال غازي مساء اليوم".



وأشارت المصادر الى انه"بلغ عمق الزلزال 6 كم وشعر بالزلزال أهالي جنوب تركيا ومنها عنتاب والازيغ والشمال السوري".

