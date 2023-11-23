انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. ترشح المستقلين لرئاسة البرلمان وخطة المفوضية للانتخابات المحلية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - • الفتلاوي يعد ترشيح المستقلين لرئاسة البرلمان مزايدة سياسية.. ويكشف عن حراك لفتح ملف شركات الهاتف النقال.
• المفوضية تجدد التزامها بإعلان النتائج خلال اربع وعشرين ساعة.. وتحرص على تجاوز الاخطاء السابقة.
• بغداد تتطلع لمزيد من التعاون مع تركيا بشأن المياه.. وتدفع باتجاه استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان.
• القصف الاسرائيلي يتواصل على قطاع غزة.. وترقب لبدء سريان الهدنة المعلنة.