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نشرة السومرية.. ترشح المستقلين لرئاسة البرلمان وخطة المفوضية للانتخابات المحلية

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بغداد - ياسين صفوان - • الفتلاوي يعد ترشيح المستقلين لرئاسة البرلمان مزايدة سياسية.. ويكشف عن حراك لفتح ملف شركات الهاتف النقال.

• المفوضية تجدد التزامها بإعلان النتائج خلال اربع وعشرين ساعة.. وتحرص على تجاوز الاخطاء السابقة.


• بغداد تتطلع لمزيد من التعاون مع تركيا بشأن المياه.. وتدفع باتجاه استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان.

• القصف الاسرائيلي يتواصل على قطاع غزة.. وترقب لبدء سريان الهدنة المعلنة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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