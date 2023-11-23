شكرا لقرائتكم خبر عن 745 ألف شخص.. رقم قياسي جديد للهجرة إلى المملكة المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، أن صافي الهجرة إلى المملكة المتحدة سجل رقما قياسيًا جديدًا فاق التوقعات السابقة.

وأوضحت التقديرات، أنه حتى ديسمبر 2022، وصل صافي الهجرة إلى مستوى قياسي جديد بلغ 745 ألف شخص.

الهجرة إلى المملكة المتحدة

وكانت التقديرات السابقة للسنة المنتهية في ديسمبر 2022 تبلغ 606 آلاف شخص، لكن مكتب الإحصاء الوطني عدل منذ ذلك الحين هذا الرقم صعودًا في ضوء "الأنماط غير المتوقعة" في سلوك المهاجرين.

وأشارت ماجي مورجان من مكتب الإحصاء الوطني، "أن أحدث إحصاءات الهجرة لدينا دائما ما تكون مؤقتة وتدعمها افتراضات، حول ما إذا كنا نعتقد أن الأشخاص سيبقون لمدة 12 شهرًا أو أكثر".

وبينت الأرقام الجديدة أن ما مجموعه 1.18 مليون شخص قد وصلوا إلى المملكة المتحدة في العام المنتهي في يونيو الماضي، بينما من المرجح أن يكون 508 آلاف شخص قد غادروا، مما يجعل صافي الهجرة إلى المملكة المتحدة عند 672 ألف شخص.

الوافدون إلى المملكة المتحدة

وأشار مكتب الإحصاء الوطني، إلى أن معظم الوافدين إلى المملكة المتحدة في العام المنتهي في يونيو الماضي كانوا مواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي، إذ بلغ عددهم 968 ألفا، يليهم 129 ألفًا من الاتحاد الأوروبي و84 ألفًا من البريطانيين.

وذكر جاي ليندوب، من مكتب الإحصاء الوطني، أن صافي الهجرة إلى المملكة المتحدة سجل مستويات قياسية، مدفوعًا بارتفاع عدد الوافدين للعمل، وزيادة أعداد الطلاب وسلسلة من الأحداث العالمية.