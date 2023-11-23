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تنفيذ الهدنة الإنسانية في غزة اعتبارا من السابعة صباح الغد

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سارة السيد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قال مصدر مصري مسؤول، إنّ تنفيذ الهدنة الإنسانية في قطاع غزة يبدأ اعتبارا من الساعة 7 صباح الغد، بعد الاتفاق على إجراءات التنفيذ، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

 

 

وأضاف المصدر أنّ مصر تسلّمت قائمتي المحتجزين والأسرى الذين سيفرج عنهم في اليوم الأول من اتفاق الهدنة الإنسانية.

 

 

وطالب المصدر، الأطراف كافة بالالتزام بتنفيذ اتفاق الهدنة وفق ما هو مخطط له.

 

 

من ناحية أخرى، قالت مصادر أمنية فلسطينية، إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 36 شخصًا من «قلقيلية» شمال غرب الضفة، و4 آخرين 3 منهم أسرى مُحررون والرابعة هي زوجة أسير مُحرر من محافظة «طوباس» الواقعة شمال شرق الضفة، ومن الشمال أيضًا جرى اعتقال 9 من «نابلس» و5 من «جنين».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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