الأولى على مدارس سوهاج في الإلقاء.. "تسنيم الأمير": هشارك في تصفيات الجمهورية (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

عرضت الصفحة الرسمية لـ"الخليج 365" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الخميس، بثًا مباشرًا بعنوان (الأولى على مدارس سوهاج في الإلقاء.. "تسنيم": هشارك في تصفيات الجمهورية وأمثل مصر).

وقالت تسنيم الأمير، الطالبة بالصف الرابع الابتدائي بمدرسة بنت النيل الابتدائية بطهطا إنها فازت بالمركز الأول في مسابقة الإلقاء التي نظمها توجيه عام التربية المسرحية بمديرية التربية والتعليم بسوهاج بقيادة محمد صلاح الدين البهلولي، مضيفًة أنه سوف يتم تصعيدها للمنافسة على مستوى الجمهورية.

ووجهت بنت مدرسة بنت النيل الابتدائية بطهطا رسالة شكر لكل من دعمها وساندها من معلميها بالمدرسة وموجهي التربية المسرحية بالمديرية والذين استفادت من خبراتهم كثيرًا خلال فعاليات المسابقة التي حصدت فيها المركز الأول.

كان توجيه عام التربية المسرحية بمديرية التربية والتعليم بسوهاج أعلن خلال الأسبوع الجاري فوز تسنيم الأمير، الطالبة بالصف الرابع الابتدائي بمدرسة بنت النيل الابتدائية بطهطا بالمركز الأول على مستوى مدارس المرحلة الابتدائية في مسابقة الإلقاء، وتصعيدها للمنافسة في تصفيات الجمهورية.