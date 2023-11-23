أبو عبيدة: العدو ليس جاهزًا لاستكمال المعركة في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، إنهم استهدفوا مجموعة راجلة للعدو في بيت حانون بعبوة مضادة للأفراد.

وتابع أبو عبيدة في كلمة له الخميس: "بطولات مجاهدينا في ميدان القتال مفخرة لكل حر في العالم ونحن نواجه قوة غازية همجية، استهدفنا مجموعة راجلة للعدو في بيت حانون بعبوة مضادة للأفراد".

وأشار الناطق باسم كتائب القسام: "بطولات مجاهدينا بالميدان مفخرة لكل حر بالعالم ونواجه قوة لا تتقن سوى القتل العشوائي، كما أن مجاهدونا متمترسون في مواقعهم وعقدهم القتالية، و أفشلنا خطة العدو في تحقيق الانتصار السريع في غزة ومجاهدونا يرابطون في مواقعهم".

وأوضح أبو عبيدة: "العدو مازال يخفي خسائره الحقيقية ونحن في حالة التحام مع قوات العدو الغازية، ما يعول عليه العدو في إطالة أمد المعركة هو التنكيل وارتكاب المجازر ونؤكد جاهزيتنا لمواصلة القتال مهما بلغت مدة العدوان، و ما قبل به العدو في الهدنة المؤقتة هي ما كنا نطرحه قبل بدء المناورات البرية ورفضه العدو في حينه".

وتابع أبو عبيدة: " نحيي شعبنا في الضفة الغربية ونحيي قوى أمتنا خصوصا إخواننا في اليمن ولبنان، و ندعو لتصعيد المواجهة مع الاحتلال في كل أنحاء الضفة وكل جبهات المقاومة".