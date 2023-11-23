اندلاع حريق في منزل بأبو النمرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، الخميس، من السيطرة على حريق شقة مركز أبو النمرس جنوب المحافظة.

تلقى اللواء عبد الرحمن سكر مدير قطاع الجنوب إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من عقار بمنيل شيحة.

دفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع مأمور المركز.

تبين بالفحص نشوب حريق بمنزل، وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران دون امتدادها إلى المجاورات أو خسائر في الأرواح.