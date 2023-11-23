صور.. انطلاق فعاليات مؤتمر جراحة الأوعية الدموية في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

انطلقت في الإسكندرية، اليوم الخميس، فعاليات المؤتمر الدولي لجراحة الأوعية الدموية "إيجي فاسك، والتي من المقرر أن تستمر إلى يوم 25 نوفمبر.

جاء ذلك في حضور 100 من علماء جراحة الأوعية الدموية من مختلف الدول الأجنبية الأوروبية، هي (الولايات المتحدة و8 دول أوروبية و8 دول عربية إضافة إلى مصر المضيفة للمؤتمر).

عقد المؤتمر برئاسة الدكتور مسعد سليمان، أستاذ جراحة الأوعية الدموية بكلية الطب جامعة المنصورة، الدكتور جمال حب الله رئيس الجمعية العربية لجراحة الأوعية الدموية، الدكتور محسوب مراد، أستاذ جراحة الأوعية الدموية بكلية الطب جامعة الأزهر، الدكتور خالد موافي، أستاذ جراحة الأوعية الدموية بجامعة المنصورة ،الدكتور ياسر القيران، أستاذ جراحة الأوعية الدموية بجامعة المنصورة، الدكتور ايهاب الفخرانى أستاذ جراحة الأوعية الدموية بجامعة الأزهر نواب رئيس المؤتمر.

قال الدكتور مسعد سليمان، رئيس المؤتمر، وأستاذ جراحة الأوعية الدموية إن المؤتمر يأتي في ضوء الرؤية الاستراتيجية التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم التعليم والبحث العلمي.

يحاضر في المؤتمر 120 أستاذ بتخصص الأوعية الدموية من مختلف الجامعات المصرية والعربية والأجنبية.

كما يشارك بفعاليات المؤتمر 1000 طبيب وجراح أوعية دموية من مختلف الجامعات المصرية ووزارة الصحة .

وأضاف أن المؤتمر يناقش من خلال الجلسات العلمية وورش العمل الجديد فى جراحات الأوعية الدموية والقسطرة التداخلية والقدم السكرى ويعد مؤتمر ايجى فاسك واحدا من أكبر المؤتمرات الدولية التى تنعقد بمصر كل عام والذى يهتم بحضوره كافة المتخصصين فى مجال جراحة الأوعية الدموية من جميع أنحاء العالم.

و يهدف المؤتمر الى تدريب وتعليم شباب الأطباء على أحدث التقنيات ووسائل التشخيص والعلاج فى مجال جراحة الأوعية الدموية والتواصل لنقل الخبرات بين العلماء المصريين والأجانب لصالح المريض المصري.