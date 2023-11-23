شكرا لقرائتكم خبر عن متضامنون على سلم "الصحفيين" يحرقون علم إسرائيل تنديدا بالعدوان على غزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرق المتضامنون على سلالم نقابة الصحفيين، علم الاحتلال الإسرائيلي، تنديدا بالانتهاكات الاسرائيلية، وتضامنًا مع الأشقاء بغزة، وردًا على حرب الإبادة الجماعية التى تنفذها قوات الاحتلال على قطاع غزة منذ أكثر من 40 يوما.

وردد المتضامنون هتافات معادية للكيان المحتل تحت شعار" إسرائيل ضربت مستشفى.. الصهيونى لازم يتصفى"، "يافلسطين يافلسطين احنا معاكى مش ناسيين".

ورفع المتضامنون لافتات تدين جرائم الحرب التى تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلى على الشعب الفلسطيني، مدون عليها "دعوا قافلة ضمير العالم تمر"، ولافتة أخرى "لا تعيقوا ضمير العالم"، "المقاومة مش إرهاب أمريكا أصل الإرهاب".