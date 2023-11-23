شكرا لقرائتكم خبر عن حملة عبد السند يمامة: اختيار 4 منسقين للصعيد وتشكيل غرف عمليات بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وقد تم اختيار 4 منسقين من الحملة الرئاسية للتنسيق بمحافظات الصعيد، بالتعاون الكامل مع رؤساء اللجان العامة بالصعيد وهم النائب عمر هريدي و أحمد رائف و أحمد الخطيب و ياسر شوري، وتم تحديد موعد المؤتمر الشامل لمحافظات الصعيد والذي سيقام في محافظة أسيوط في ٣ ديسمبر المقبل.

وأصدر الدكتور عبدالسند يمامة توجيهات بفتح جميع مقرات اللجان العامة لحزب الوفد علي مستوي جميع محافظات مصر أمام غرف العمليات المشكلة وتقديم تقارير يومية حول سير هذه الغرف والمقرات للحملة الانتخابية.