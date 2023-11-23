شكرا لقرائتكم خبر عن أمين "شكاوى النواب": الرئيس السيسى وجه رسائل حاسمة للعالم بشأن التهجير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، أهمية الرسائل التى توقف أمامها الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعالية دعم مصر للأشقاء بفلسطين فى استاد القاهرة الدولى، مؤكدًا علي أن هذه الرسائل حاسمة وخاصة على مستوى تحديد الخط الأحمر بشأن تهجير الأشقاء من غزة إلى سيناء.

جاء ذلك فى تصريحات مساء اليوم الخميس مؤكدًا على أن موقف الدولة المصرية من القضية الفلسطينية لا يحتاج لمزايدة من أحد وحاسم من جانب القيادة السياسية التى تقدم فيها جهود كبيرة على كافة المستويات ووصلت للإتفاق الخاص بالهدنة، مطالبًا المجتمع الدولى بأن يكون على مستوة مسئولياته ويتدخل لردع الانتهاكات الإسرائيلية.

ولفت إلى أن مشهد المساعدات التى تحركت من ستاد القاهرة إلى قطاع غزة رسالة أيضًا على دور المجتمع المدنى مع الدولة ودعم موقفها فى دعم الأشقاء، مشيرًا إلى أن تحركات الدولة المصرية تتكامل فى الحسم برفض التهجير بجانب مواصلة المساعدات وهذه إشارة واضحة لجهود مصر بالقضية علي أرض الواقع وليس في وسائل الإعلام كما تفعل بعض الدول.