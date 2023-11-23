شكرا لقرائتكم خبر عن "الجيل": رسائل الرئيس السيسى تؤكد أن مصر لن تترك فلسطين حتى إقامة دولة ذات سيادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى، أن مصر الشعبية كانت حاضرة اليوم فى استاد القاهرة لتعلن للدنيا كلها أن مصر الشعبية بكل مكوناتها الحزبية والمهنية والنقابية ومنظمات مجتمعها المدنى خلف مصر الرسمية فى مواقفها التاريخية، القوية والحاسمة دفاعا عن شعبنا الفلسطينى ورفضا لتصفية قضيته واغاثة لأهلنا فى قطاع غزة الصامدة.

وأشار الشهابي في بيان له إلى أن حشد اليوم فى الاستاد ليعلم العالم وأصحاب المخطط المعادى أن مصر كلها تعتبر القضية الفلسطينية قضية مصرية بجانب أنها قضية مركزية ومحورية وجزء من الأمن القومى المصرى.

وأضاف الشهابي «رئيس حزب الجيل» أن رسائل الرئيس السيسى اليوم فى ليلة تنفيذ الهدنة تؤكد أن فلسطين قضية باقية وأن اسم فلسطين الذى هتف به الرئيس لن يمحوه تلك الاعتداءات الوحشية لقوات الاحتلال الاسرائيلى ولن تستطيع مخطط حكومة نتنياهو المتطرفة أن تحقق أحلامها بأن تكون فلسطين أرض بلا شعب وأن تحقق هدفها من العدوان الإجرامى بالتهجير القسرى لأهل غزة لتحقق تطهير عرقى وتصفية القضية الفلسطينية.

وأشار ناجى الشهابي إلى أن من أهم رسائل الرئيس اليوم بجانب هتافه باسم فلسطين أن العمل من أجل إنهاء معاناة شعبنا فى فلسطين بدأ اليوم، مضيفا أن حجم مساعدات مصر الأهلية بلغت 70% من حجم المساعدات التى وصلت من كل دول العالم.

ووصف رئيس حزب الجيل تجمع اليوم بأنه الأول من نوعه فى العالم من حيث التنوع وما يمثله هو بمثابة إعلان لحكومة الاحتلال الإسرائيلى عن قرار مصر الداعم للقضية الفلسطينية، وأنها لن تتركها حتى إقامة دولة فلسطين ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.