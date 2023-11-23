شكرا لقرائتكم خبر عن حملة المرشح الرئاسى حازم عمر تلتقى بأمانة العضوية لـ"الشعب الجمهورى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وحضر اللقاء اللواء محمد صلاح أبوهميلة الأمين العام للحزب-المنسق العام لحملتنا الانتخابية، ومحمد خليفة، معاون شؤون العضوية المركزي، والأمناء، والأمناء المساعدون لأمانات العضوية بجميع محافظات الجمهورية.

وتناول اللقاء خطة الاستعداد للمرحلة النهائية للانتخابات الرئاسية المقبلة، فضلًا عن عرض ومناقشة البرنامج الانتخابي الخاص بنا، وتسليط الضوء على أهم النقاط التي يتضمنها البرنامج، والتي تهم الشارع المصرى.