عثمان عرض مع لازارو الأوضاع الأمنية والتطورات على الحدود الجنوبية

التقى المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، في مكتبه بثكنة المقر العام، قائد قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان- اليونيفيل اللواء آرولدو لازارو، في زيارة تم في خلالها البحث في سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين قوى الأمن الداخلي واليونيفيل، كما جرى التداول في الأوضاع الأمنية في البلاد، لا سيما التطورات على الحدود الجنوبية.

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