وليد جنبلاط وبوغدانوف تداولا هاتفيا في التطورات السياسية والأمنية

بحث الرئيس السابق للحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط، في اتصال هاتفي، مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، "في الأوضاع الراهنة والتطورات السياسية والأمنية، في ظل الخطورة القصوى للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية وجنوب لبنان، والتداعيات الكبيرة التي يتركها على مستوى المنطقة وما يحصل من جراء ذلك بحق الشعب الفلسطيني"، بحسب مفوضية الإعلام في الحزب.
وذكرت المفوضية، في بيان، أن "جنبلاط وبوغدانوف تبادلا الآراء حول السبل الممكنة لتفادي اتساع رقعة الحرب، وناقشا الأفكار التي يمكن أن تصب في هذا الاتجاه".
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