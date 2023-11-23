شهيد مدني و4 جرحى في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في عيتا الشعب

أفادت معلومات صحفية عن سقوط شهيد مدني و4 جرحى داخل منزل في بلدة عيتا الشعب استهدفته القوات الإسرائيلية، حيث نُقلوا إلى مستشفيات المنطقة. كما قصفت طائرة إسرائيلية من نوع "أباتشي" الأودية المجاورة للبلدة.

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