التقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب، في بروكسل، مبعوث الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سيفن كوبمانز. ولفت بو حبيب، بعد اللقاء، الى أننا "تبادلنا الأفكار وتباحثنا في آخر التطورات في غزة وجنوب لبنان، وتوافقنا على أن لبنان يجب أن يكون حاضرا في قلب الحدث، وله دور أساسي في صناعة مستقبل المنطقة".

كانت هذه تفاصيل خبر بوحبيب بعد لقائه كوبمانز في بروكسل: دور لبنان يجب أن يكون أساسيا في صناعة مستقبل المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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