أبي المنى اتصل برعد معزياً بنجله: أكسبوكم أجراً لا يضاهى وتركوا لكم مجداً به تعتزُّون وتفتخرون

أجرى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز سامي أبي المنى، اتصالا هاتفيا برئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النيابية النائب محمد رعد، معزيا "باستشهاد نجله عباس رعد ومجموعة من المقاومين، باستهدافهم بغارة إسرائيلية ليل امس، مقدرا موقفه في هكذا مصاب".

ورأى أبي المنى، أن "قدر المؤمنين الذين يدافعون عن قضيتهم المحقّة، تقديم الشهادات الغالية في سبيل عزّة أوطانهم بوجه عدو غاصب"، مؤكداً أن "ابنكم البطل الشهيد ورفاقه الشهداء الابرار ارتفعوا بجهادهم البطولي وارتقوا بشهادتهم المشرّفة فأكسبوكم أجراً لا يضاهى وتركوا لكم مجداً به تعتزُّون وتفتخرون".

وفي سياق منفصل، استقبل ابي المنى وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي، وذلك لشكره باسم عائلة الراحل فيصل سليم الحلبي وانسبائها على الوقوف الى جانبهم اثناء التشييع وخلال تقبّل التعازي بالوفاة.

كما كانت مناسبة لتبادل الرأي حول الافكار المتعلقة بتشكيل مجموعة استثمارية للعمل معاً في أراضي الاوقاف بهدف استثمارها، بحضور المستشار في مشيخة العقل الشيخ رمزي سري الدين وعضو المجلس المذهبي أسامة ذبيان ومدير مشيخة العقل ريان حسن.