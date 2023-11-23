أبو عبيدة أعلن استهداف 335 آلية إسرائيلية منذ بدء الحرب: العدو قبِل بالهدنة وصفقة التبادل بما طرحناه سابقًا

أشار الناطق باسم كتائب "القسام" أبو عبيدة، إلى أنّ "في اليوم 48 من معكرة طوفان الأقصى يواصل مجاهدونا تصديهم للعدوان الصهيوني الغاشم"، معلنًا "أننا استهدفنا 335 آلية صهيونية منذ بدء العدوان"، كاشفًا "أننا استهدفنا 33 آلية صهيونية في آخر 72 ساعة".

ولفت، في كلمة مصوّرة، إلى أنّ "مجاهدينا نفّذوا خلال الأيام الثلاثة الأخيرة عدّة عمليات نوعية أوقعت قتلى في قوات العدو"، مشيرًا إلى أنّ "أحد مجاهدينا هاجم 8 جنود شرق مستشفى الرنتيسي بحي الشيخ رضوان وأرداهم قتلى وجرحى"، لافتًا إلى "أنّنا استهدفنا مجموعة راجلة للعدو في بيت حانون بعبوة مضادة للأفراد".

وأكّد أبو عبيدة أنّ "بطولات مجاهدينا بالميدان مفخرة لكل حر بالعالم، ونواجه قوة لا تتقن سوى القتل العشوائي"، وقال: "مجاهدونا متمترسون في مواقعهم وعقدهم القتالية".

وشدد على أنّ "العدو ما يزال يخفي خسائره العسكرية"، وأنّ "خسائر العدو البشرية لم تبدأ بعد إذا قرر المضي في عدوانه النازي"، وأضاف "كل المؤشرات التي يراها مجاهدونا في الميدان تقول إن جنود العدو ليسوا جاهزين للمعركة".

وأعلن الناطق باسم "القسام"، الجهوزية "للاستمرار في المواجهة والتصدي للعدو مهما بلغت مدة العدوان"، وكشف أنّ "ما قبِل به العدو في الهدنة المؤقتة وصفقة التبادل الجزئية هو ما كنا نطرحه سابقًا".