السيسي: تهجير الفلسطينيين من غزة الى مصر خط أحمر ولن نقبل به

شدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أننا "لن نقبل بالتهجير القسري للفلسطينيين ولا تصفية القضية الفلسطينية"، لافتاً الى أن "تهجير الفلسطينيين من غزة الى مصر خط أحمر".

ولفت السيسي، الى أننا "حافظنا على استمرار فتح المعبر إلى غزة وأدخلنا 12 ألف طن من المساعدات، ونؤكد ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والتوصل لاتفاق سلام عادل وشامل".