شكرا لقرائتكم خبر عن بقوة 5.2 درجة.. زلزال جديد يضرب جنوب شرقي تركيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 5.2 درجة على مقياس ريختر، جنوب شرقي تركيا اليوم الخميس.

ووقع الزلزال في المنطقة ذاتها التي دُمرت في فبراير الماضي.

الزلازل في تركيا

وقالت هيئة إدارة الكوارث "آفاد"، إن الزلزال أعقبه هزة أرضية أخرى بلغت قوتها 4.7 درجة وكان مركزها في ولاية ملاطية.

ونقلت قناة "تي.آر.تي" التركية عن حاكم ملاطية إرسين يازجي قوله، إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار في البداية.

وكان زلزال بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر، ضرب قبل أيام محافظة بوردور جنوب غرب تركيا.

وذكر بيان صادر عن إدارة الطوارئ والكوارث التركية "آفاد"، أن مركز الزلزال وقع على بعد 1.02 كيلومترًا من منطقة تشارداك بالمحافظة، وعلى عمق 13.23 كيلومترًا.