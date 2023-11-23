إغلاق الحدود الأميركية-الكندية إثر انفجار

ابوظبي - سيف اليزيد - قال مسؤولون أميركيون وكنديون إن سيارة انفجرت اليوم الخميس، عند معبر حدودي بين الولايات المتحدة وكندا بالقرب من شلالات "نياجرا"، مما دفع السلطات إلى إغلاق جميع المعابر الحدودية الأربعة بين غرب نيويورك وكندا.

وتمت تعبئة قوة العمل المشتركة لمكافحة الإرهاب بمكتب التحقيقات الاتحادي للتحقيق في الحادث، وفقا لحاكمة ولاية نيويورك كاتي هوتشول.

وذكرت قناة "فوكس نيوز"، نقلا عن مصادر لم تسمها، أن شخصين كانا في السيارة قتلا في الانفجار وأصيب أحد مسؤولي دورية الحدود. كما أفادت شبكة "سي.إن.إن" التلفزيونية بمقتل شخصين في الانفجار.

كان الانفجار قيد التحقيق من جانب عملاء من مكتب التحقيقات الاتحادي الميداني في بافالو بنيويورك، حسبما ذكر المكتب في بيان عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقا).

وقال البيان "ينسق مكتب التحقيقات الاتحادي مع شركائنا من سلطات إنفاذ القانون على المستوى المحلي وعلى مستوى الولاية وعلى المستوى الاتحادي في هذا التحقيق".

وقال دوج فورد رئيس حكومة إقليم أونتاريو في كندا، عبر منصة "إكس"، إن فرق إنفاذ القانون في كندا "تشارك بنشاط في تقييم الوضع".

وقال متحدث إن البيت الأبيض يراقب الوضع عن كثب أيضا.