زيلينسكي يُصدر مراسيم بفرض عقوبات ضد قادة عسكريين روس

ياسر رشاد - القاهرة - أصدر الرئيس الأوكراني "فلاديمير زيلينسكي"، مرسومين فُرض من خلالهما عقوبات على 147 فردًا و303 كيانات قانونية، غالبيتها من روسيا، وشملت قادة عسكريين روس ومدراء مؤسسات إعلامية، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية، مساء اليوم الخميس.

وتم نشر نص المرسومين على الموقع الإلكتروني لرئيس الدولة الأوكرانية، وطالت تلك العقوبات مجموعة من الشخصيات الروسية الرسمية الرفيعة المستوى ومن بينهم قائد "المنطقة العسكرية الوسطى" في القوات المسلحة الروسية الفريق أندريه موردفيتشيف. ورئيس مديرية العمليات الرئيسية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، سيرغي رودسكوي. والفريق أول يفغيني بوردينسكي نائب رئيس هيئة الأركان العامة ورئيس الإدارة التنظيمية والعسكرية الرئيسية، ومدير عام وكالة "تاس" أندريه كوندراشوف.

كما شملت العقوبات مفوضة حقوق الإنسان في جمهورية دونيتسك الشعبية داريا موروزوفا، ومفوضة حقوق الانسان في جمهورية لوغانسك فيكتوريا سيرديوكوفا، وآخرين من الشخصيات الروسية.

وفي الجانب المتعلق بالكيانات القانونية الخاضعة للعقوبات، طالت عقوباته الشركات العاملة في مجالات الطيران والبناء والتكنولوجيا المسجلة في روسيا وقبرص والصين والإمارات العربية المتحدة ودول أخرى.

يُشار إلى أن مدة العقوبات المفروضة في مراسيم زيلينسكي تصل لـ5 أو حتى 10 سنوات.