رئيس مجلس الأمن الروسي يعقد اجتماعًا حول زيادة إنتاج المسيرات وتطويرها

ياسر رشاد - القاهرة - عقد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي "دميتري مدفيديف"، اجتماعًا في منطقة موسكو الصناعية "رودنيفو"، حول زيادة إنتاج المسيرات، ومناقشة مسألة تطويرها وإنتاجها، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الخميس.

وقد زار دميتري مدفيديف، منطقة موسكو الصناعية "رودنيفو"، وعقد اجتماعا حول زيادة إنتاج المسيرات لتلبية احتياجات العملية العسكرية الخاصة.

وأشار مدفيديف إلى أن "ظروفا جيدة تم إنشاؤها في الموقع لاختبار المعدات وتدريب المشغلين".

وقال مدفيديف خلال الاجتماع: "اليوم، وليست هي المرة الأولى بالطبع، سنناقش مسألة تطوير وإنتاج المسيرات، التي تحتاجها قواتنا المسلحة خلال العملية العسكرية الخاصة.. الدولة تولي هذه المهام اهتماما خاصا".

وشدد مدفيديف على أن "مواقع مركز منطقة موسكو الصناعية رودنيفو، كما رأينا جميعا، تسمح للشركات المحلية بتطوير وإجراء تجارب مختلفة، فضلا عن إنتاج أنظمة طائرات بدون طيار عالية التقنية، وقد تمت تهيئة الظروف تهيئة جيدة هنا لاختبار المسيرات الجديدة وتدريب المشغلين".