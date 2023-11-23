قصف إسرائيلي عنيف يستهدف مدرسة تابعة للأنروا بمخيم جباليا

ياسر رشاد - القاهرة - قصف "جيش الاحتلال الإسرائيلي"، مدرسة أبو حسين التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) في مخيم جباليا، مُتسببة بمقتل 13 شخصًا وإصابة 60 آخرين حتى اللحظة، حسبما أفادت قناة "الأقصى" الفضائية، مساء اليوم الخميس.

وقالت القناة: "الاحتلال يرتكب مجزرة بحق النازحين بعد قصفه مدرسة أبو حسين التي تؤوي آلاف النازحين في مخيم جباليا أسفرت عن استشهاد 13 شخص حتى اللحظة وإصابة 60 آخرين".

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية: "حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على مدرسة أبو حسين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة ارتفعت إلى 27 قتيلا و93 مصابا".

وقال منسق الطوارئ في قسم الاسعافات الاولية بمستشفى اليمن السعيد في مخيم جباليا: "عشرات الشهداء والاصابات توصلنا كل لحظة حول مخيم جباليا ولا يوجد خدمات طبية كفاية لسد احتياجات الاصابات الخطرة نحن لي كارثة كبرى".

وأشارت وسائل إعلام فلسطينية، إلى "وصول قرابة 60 شهيدا إلى مستشفى اليمن السعيد من مجمل الاستهدافات الأخيرة وعشرات الاصابات".

ومساء اليوم الخميس، أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية أن الهدنة المؤقتة في قطاع غزة ستبدأ الساعة 7 صباح يوم غد الجمعة، كما أصدرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، بيانا توضيحيا بشأن آلية الهدنة المؤقتة وتبادل الأسرى التي تم الإعلان عنها.

ومع دخول الحرب على غزة يومها الـ48 كثفت القوات الإسرائيلية غاراتها على مناطق متفرقة من القطاع قبيل دخول الهدنة المؤقتة حيز التنفيذ، ما أوقع عشرات القتلى والجرحى. فيما تجاوزت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة 14854 بينهم أكثر من 6150 طفل وقرابة 4000 امرأة.