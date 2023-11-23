محافظ الإسكندرية يستقبل سفير كوريا الجنوبية لبحث التعاون (صور)



محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية ‐ محمد البدري ومحمدعامر:

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، سفير دولة كوريا الجنوبية بجمهورية مصر العربية "كيم يونج هيون"، لدعم سبل التعاون وتعزيز العلاقات المشتركة بين الجانبين في كافة المجالات.

وثمن الشريف العلاقات التي تربط البلدين، لافتا إلى أن مصر وكوريا لهما تاريخًا طويلًا وعلاقات متميزة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مما ساعد على انتقال الأفراد والمبادلات الاقتصادية والثقافية بين البلدين.

وأشار محافظ الإسكندرية إلى أن التقدم التكنولوجي بدولة كوريا الجنوبية مذهل وهناك العديد من المشاريع الخاصة بالنقل والبنية التحتية التي تقوم بها مصر وتوليها اهتمامًا كبيرًا؛ تساهم فيها الشركات الكورية، مضيفًا بأن جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية هي الأقدم بالشرق الأوسط، واقترح على السفير زيارة الغرفة التجارية وجمعية رجال أعمال الإسكندرية لمناقشة فرص الاستثمار بشكل مفصل وعملي بين الإسكندرية وكوريا الجنوبية.

من جانبه؛ أشاد السفير الكوري جهود القيادة السياسية المصرية لتحسين البنية التحتية للبلاد خاصة في مجال رفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية، مشيرا إلى أن طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي شهد تطورًا كبيرًا.

وعبر السفير عن سعادته بالاهتمام المتزايد من الطلاب المصريين لتعلم اللغة الكورية والتعرف على الثقافة الكورية، مشيرا إلى أنه سيقوم بزيارة جامعة الإسكندرية لمناقشة مشروع إقامة مركز لتعليم اللغة الكورية، وكذلك زيارة مكتبة الإسكندرية.