كسر بخط طرد.. انقطاع المياه عن 3 مناطق بحي غرب أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط- محمود عجمي:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، اليوم الخميس، عن انقطاع المياه عن عدة مناطق بحي غرب أسيوط، وذلك بسبب كسر مفاجئ في خط طرد 500مم ش الثورة كوم عباس، مما أدى إلى توقف محطة نائلة خاتون.

أرجع المهندس على الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، انقطاع المياه إلى كسر مفاجئ في خط طرد 500مم، وتم الدفع بسيارات الكسح والمياه ومعدات وطاقم الإصلاح لإصلاح الكسر.

وأشار الشرقاوي، إلى أن المناطق المتأثرة بقطع المياه هي "مصنع سيد، تأمينات السيارات، مساكن نائلة خاتون كوم عباس". وأكدت الشركة أنها ستعمل على توفير سيارات مياه نقية بسعات مختلفة، وبصفة دورية، في المناطق المتأثرة خلال الساعات المقبلة، وذلك للتخفيف من آثار انقطاع المياه على المواطنين.