تهجير الفلسطينيين خط أحمر.. السيسي يوجه 16 رسالة دعمًا لغزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، 16 تصريحًا خلال احتفالية مصر الداعمة لفلسطين، اليوم الخميس، حيث تضمنت جهود مصر في دعم غزة وأهلها على مدار التاريخ وخاصة خلال الأزمة الأخيرة للعدوان الإسرائيلي على فلسطين.

وتمثلت التصريحات في:

تابعت بنفسي إدارة الأزمة الفلسطينية على مدار الساعة

قراري حاسمًا بأن نكون في طليعة المساندين للفلسطينيين

تاريخ مصر كتب مقرونًا بالتضحيات من أجل القضية الفلسطينية

الدم المصري امتزج بالدم الفلسطيني على مدار 7 عقود

مصر بذلت جهودًا صادقة ومكثفة لعدم تصعيد الحرب

موقفنا حاسم ورافض لتهجير الفلسطينيين لمصر والأردن

يجب الاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها "القدس الشرقية"

حافظنا على استمرار فتح معبر رفح.. ولم نغلقه أبدًا

12 ألف طن إجمالي المساعدات التي دخلت غزة

70% منها قدمتها مصر بقيمة 8400 طن

مطار العريش الدولي استقبل 158 رحلة جوية لتلقي مساعدات الدول لغزة

توصلنا لهدنة إنسانية لـ4 أيام بمشاركة مصرية قطرية أمريكية

وحدة المصريين واصطفافهم هي الضامن لبقاء مصر

المنطقة العربية تواجه أزمة جسيمة

القضية الفلسطينية تواجه منحنى شديد الخطورة والحساسية

ارتكاب المجازر يؤدي إلى تصفية القضية وتهجير الشعب