إعلام عبري: نتنياهو يبحث تقاعده من منصبه عقب انتهاء العمليات العسكرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أعلنت صحيفة معاريف الإسرائيلية، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يبحث تقاعده من منصبه وقيادة الليكود، لكن بعد أن يقود تسوية إقليمية تبدأ عقب انتهاء العمليات العسكرية.

قال يوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي، "علينا أن نستهدف مراكز القيادة والناشطين على الأرض وآلاف المخربين في غزة".

وتابع وزير الدفاع الإسرائيلي، خلال كلمة له، اليوم الخميس، أن حماس لا تفهم سوى القوة وكلما زدنا الضغط عليها فسوف يسمعوننا.

ولفت جالانت إلى أن "ما سترونه في الأيام القادمة هو بدء تحرير الأسرى والتهدئة ستكون قصيرة"، عليكم التحضير خلال أيام الهدنة لاستمرار القتال لتحرير باقي الأسرى.

وأكد وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، أن "يجب علينا الانتصار في هذه الحرب وإلا سنفقد قدرتنا على الردع في المنطقة".